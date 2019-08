Paura nella notte in via Cufra: incendio distrugge un furgone e danneggia l'ingresso di un'associazione culturale

Paura nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto in via Cufra a Parma. Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Parma, ha completamente distrutto un furgone e danneggiato il portone d'ingresso dell'associazione culturale Qube di Parma, che ha sede proprio in via Cufra. L'allarme è scattato intorno all'una di notte: alcuni passanti infatti hanno visto una colonna di fumo provenire dalla zona in cui erano parcheggiate alcune auto ed hanno chiamato i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Gli operatori del 115 hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area mentre i militari hanno effettuato un sopralluogo e stanno conducendo le indagini, per verificare se l'incendio sia stato doloso. Per ora tutte le ipotesi rimangono aperte: le indagini sono a 360 gradi.