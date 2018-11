Paura in Via Collegio dei Nobili, ubriaco molesta le passanti, in tasca ha un coltello: denunciato 32enne

Nel pieno pomeriggio di ieri, domenica 18 novembre, mentre si trovava in via Collegio dei Nobili, ha iniziato a fermare alcune donne ed ha cercato di approcciarle con modi molesti e violenti. Un 32enne, cittadino del Bangladesh, è stato identificato dai poliziotti delle Volanti e denunciato. Tutto è nato dalla segnalazione di un avvocato, che si trovava, verso le ore 15.30, a passare di lì: dopo la chiamata al 113 gli agenti si sono recati sul posto ed hanno chiesto i documenti all'uomo, che non li aveva. Il giovane ha dato le sue generalità, che si sono poi rivelate false. In tasca aveva anche un coltello a serramanico di 17.5 centimetri, che è stato sequestrato. Dopo essere stato portato in Questura il 32enne è stato sottoposto a fotosegnalazione: le generalità che aveva dato erano false. Per lui è scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e una per ave fornito generalità false.