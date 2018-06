Pestato e rapinato da una banda dopo la vincita alla sala slot: 70enne al Maggiore

E' uscito dalla sala slot Eurobet di Pontetaro con la vincita in tasca ma la gioia per quella serata fortunata ha lasciato ben presto spazio alla paura. Un anziano di 70 anni, infatti, subito doo essere uscito dalla sala scommesse è stato avvicinato da un gruppo di persone che prima l'hanno accerchiato, poi l'hanno malmenato allo scopo di rubargli i soldi che aveva appena vinto. In pochi attimi gli aggressori sono riusciti ad impossessarsi del denaro e a scappare lungo la via Emilia. Il 70enne, sotto choc per le botte prese, è riuscito a chiamare l'ambulanza del 118: gli operatori sanitari lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del Maggiore. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Noceto: la vittima dell'aggressione e della rapina ha presentato denuncia contro ignoti. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili: le immagini delle telecamere di videosorveglianza potrebbero essere utili, così come le testimonianze di chi era presente all'interno della sala slot. Una delle ipotesi infatti è che si possa trattare di un'aggressione nata in seguito ad una discussione durante le giocate.