Bedonia, attacco del pitbull al suo padrone: 49enne perde il braccio

E' stato aggredito dal suo pitbull mentre si trovava in vacanza a Bedonia. Un 48enne di Parma ha avuto conseguenze gravissime in seguito all'incidente che è avvenuto mentre si trovava alla Casette in Canadà, un villaggio a Borio di Bedonia venerdì mattina: dopo il ricovero immediato infatti ha dovuto subire l'amputazione del braccio. L'uomo, che è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma, direttamente nel reparto di Clinica ortopedica dove è stato operato da un eqùipe di medici. Sul luogo dell'aggressione si sono recati i carabinieri di Borgotaro e quelli di Bedonia che stanno indagando per ricostruire i dettagli dell'episodio.