Ponte sul Mozzola danneggiato: dal 10 maggio si prosegue a senso unico alternato

La Provincia di Parma, Servizio Viabilità comunica che da giovedì 10 maggio 2018 il ponte sul Mozzola, sulla SP 308R di Fondovalle Taro, in località Stazione, nel Comune di Valmozzola, dal Km 17+450, al Km 17+680, sarà percorribile solo a senso unico alternato, regolato da semaforo, con limitazioni di portata fino a 44 tonnellate.

La velocità sarà limitata a 30 km/ora e sarà vietato il sorpasso per tutti i veicoli; inoltre il transito dei mezzi dovrà avvenire con distanza reciproca non inferiore a mt 30

E’ infatti stato riscontrato un danneggiamento alla struttura del ponte, che sarà al più presto interessato da lavori di ripristino.

La Provincia si è già attivata per realizzare le indagini necessarie ad effettuare l’intervento.

Per ridurre il disagio, la Provincia sta valutando la possibilità di individuare un tracciato stradale provvisorio di variante alla SP 308R, utilizzando il ponte ferroviario adiacente a quello stradale, e a tal fine ha già preso accordi con RFI.

“RFI ci ha già autorizzato ad utilizzare l’ex ponte ferroviario in disuso, che ora è destinato a pista ciclabile - afferma il Delegato provinciale alla Viabilità Gianpaolo Serpagli – Occorrerà verificare l’attuale idoneità statica del manufatto e se gli accertamenti in corso daranno esito positivo, come ci aspettiamo, verranno realizzati i necessari raccordi stradali e il ponte potrà essere utilizzato in modo da evitare i notevoli disagi alla popolazione e alle attività economiche del territorio. Nel frattempo siamo già alla ricerca delle risorse per sistemare il ponte stradale.”