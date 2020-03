Prende a bastonate e a pugni l'ex compagna e cerca di aggredire il figlio neonato: arrestato 28enne 

Schiaffi in faccia, pugni in ogni parte del corpo, bastonate e graffi sul braccio. Minacce di morte, violenze psicologiche e veri e propri pestaggi. E' finito l'incubo di una giovane 25enne nigeriana che è stata vittima dell'ex compagno violento, un 28enne nigeriano, arrestato dai carabinieri della stazione di Parma Centro, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Parma. L'uomo, finito in manette per il reato di maltrattamenti, aveva iniziato una relazione con la donna, da poco giunta in Italia: nel corso dei mesi era anche nato un figlio.

Nel mese di febbraio la giovane ha denunciato l'ex compagno ed ha chiesto di essere collocata in una struttura protetta del Centro Antiviolenza. Secondo il racconto della donna, verificato dagli investigatori che hanno condotto le indagini, l'uomo sarebbe diventato violento subito dopo la nascita del figlio. In particolare, dopo il rientro in ospedale, il giovane 28enne avrebbe minacciato di morte la compagna, l'avrebbe aggredita brutalmente con schiaffi, pugni sul corpo, prendendola anche a bastonate in più occasioni.

La violenza dell'uomo non avrebbe risparmiato nemmeno il bimbo neonato: in un'occasione infatti il 28enne avrebbe cercato di colpirlo con un cuscino e sarebbe stato fermato dalla donna. Le verifiche sono state effettuate anche con i referti del Pronto Soccorso, che hanno evidenziato la presenza di escoriazioni di vario tipo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato all'accertamento delle responsabilità del 28enne, che ora si trova in carcere.