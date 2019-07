Prende fuoco il sottotetto di una casa in via Padre Onorio

Un incendio si è sviluppato nella serata di ieri, martedì 16 luglio, all'interno di un'abitazione di via Padre Onorio a Parma. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate a partire da alcune travi di legno del sottotetto. L'allarme è scattato in pochi istanti e i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con una squadra, con il supporto di una seconda. L'incendio è stato spento dopo mezzanotte: nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'abitazione.