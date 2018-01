Promozioni in Ospedale: il Pm chiede il rinvio a giudizio per l'ex Rettore Borghi

L'ex Rettore dell'Università degli Studi di Parma Loris Borghi avrebbe fatto pressioni e in qualche modo imposto la promozione della ricercatrice Tiziana Meschi, che sarebbe la sua convivente. Il Pm Umberto Ausiello, che ha coordinato l'inchiesta per abuso d'ufficio portata avanti dal Nucleo di polizia tributaria della Finanza, ne è convinto. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per Borghi mentre ha chiesto l'archiviazione per Tiziana Meschi, la beneficiaria dei provvedimenti di promozione e per Leonida Grisendi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria ai tempi delle nomine. Nello specifico si tratta del provvedimento che portò la dottoressa Meschi alla guida del reparto di Medicina interna e Lungodegenza critica, nel febbraio 2014 e, poco dopo, a capo del Dipartimento medico geriatrico riabilitativo. Secondo l'accusa Loris Borghi, che si è dimesso proprio in seguito all'inchiesta Pasimafi e la dottoressa Meschi sono conviventi e l'ex Rettore si sarebbe prodigato per garantire il posto proprio a lei. Ora spetterà al Giudice per le Indagini Preliminari decidere: per la Meschi e per Leonida Grisendi c'è invece la richiesta di archiaviazione. Secondo il Pm infatti non è stato possibile dimostrare un loro ruolo attivo in tutta la vicenda.