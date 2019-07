Protesta in via Burla: due detenuti salgono sul muro

Nella mattinata di oggi, martedì 23 luglio, due detenuti del carcere parmigiano di via Burla per protesta. Sono riusciti a raggiungere il muro mentre si trovavano in cortile per l'ora d'aria. Secondo le prime informazioni i due avrebbero chiesto una maggiore apertura delle celle durante la giornata. Sul posto sono arrivati i funzionari della Procura di Parma e il Magistrato di sorveglianza che sono riusciti a far rientrare la protesta.