Viaggiatrice minaccia ed insulta le addette alla biglietteria in stazione: denunciata 25enne

Ha minacciato ed insultato due addette alla biglietteria in stazione a Parma, impedendo anche agli altri viaggiatori di accedere allo sportello per le informazioni. Una giovane, poi identificata in una 25enne residente a Guastalla, si è resa protagonista, qualche mese fa, di una vivace protesta nei confronti delle due lavoratrici, finita poi in aggressione verbale. La donna si è presentata in stazione alle 20.30 e ha chiesto l'orario dell'autobus sostitutivo per Guastalla: dopo aver ricevuto le informazioni dalle due addette si è agitata ed ha iniziato prima ad insultarle e poi a minacciarle. La violenza verbale della 25enne, che si è messa ad urlare, è stata notata anche dagli altri viaggiatori, che avrebbero voluto accedere allo sportello per le informazioni. La viaggiatrice lamentava il fatto che a quell'ora non c'era, a suo giudizio, una buona disponibilità di mezzi per raggiungere la sua città. Dopo l'intervento di alcuni viaggiatrice la 25enne aveva deciso di interrompere la protesta violenta e di andarsene. Una delle due dipendenti di Trenitalia ha presentato denuncia: la Polfer ha portato avanti le indagini e anche grazie ai carabinieri di Guastalla, è riuscita ad indentificare la giovane dalle immagini delle telecamere. Per lei è scattata una denuncia per minacce aggravate ed ingiurie.