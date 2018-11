Ecco cos'è il Purple Drunk: i ragazzini si sballano con lo sciroppo alla codeina

Si chiama Purple Drunk, detta anche Dirty Sprite, Syrup, Sizzurp o Purple Jelly, è la nuova moda dello sballo, sempre più diffusa in tutta Italia e anche a Parma. Una droga ottenuta utilizzando alcuni sciroppi per la tosse, quelli che contengono codeina o prometazina, e mischiandoli con bevande gassate, principalmente la Sprite. "Sciroppo cade basso come l'Md" canta Sferra Ebbasta, uno degli idoli della musica trap. "Bevo solo Makatussin nel bicchiere". E ancora: "Droga, moda, rosa la mia soda". Purple, viola appunto. Ed è proprio la musica trap a sponsorizzare la nuova pratica, diffusissima tra i fan.

Un mix che ha effetti psicoattivi e sedativi: una droga legale a basso costo. La codeina infatti è un derivato della molecola della morfina. Il Makatussin contiene codeina e un antistaminico, la difenidramina. In Italia viene venduto solo con la ricetta medica ma non è sicuramente difficile farselo prescrivere dal proprio medico per la tosse. Esiste un 'traffico' diffuso il Lombardia ma anche in Emilia-Romagna, di sciroppo Makatussin che viene fatto arrivare dalla Svizzera, dove viene venduta senza ricetta medica.

Una confezione costa sei euro ed è reperibile in qualsiasi farmacia. Gli effetti sono molto pesanti e possono essere anche mortali: alcuni rapper, negli Stati Uniti, sono morti per l'abuso di codeina. Su internet sono diffusissimi i video che mostrano come realizzare il mix, in forum e blog se ne parla, tanto che alcune cantanti trap non nascondono di farne uso. L'abuso di codeina può produrre difficoltà respiratorie, tachicardia, crampi addominali, fino alla perdita dei sensi e allo svenimento.