Pusher bloccato in viale dei Mille, 22enne in manette: i cittadini applaudono i carabinieri

Si trovava in viale dei Mille a Parma e stava per spacciare una dose di marijuana ad un secondo giovane. Proprio in quel momento alcuni carabinieri del Nucleo Operativo, che si trovavano in zona per alcuni controlli antidroga, hanno assistito alla scena ed hanno cercato di fermare un pusher. di 22 anni. Il giovane si è accorto della presenza dei militari ed è scappato in bicicletta: i militari lo hanno seguito. Ad un certo punto per guadagnare tempo e tentare la fuga il giovane ha scagliato la sua bicicletta contro i militari che sono riusciti comunque a fermarlo e ad ammanettarlo. La perquisizione personale ha permesso di trovare altre 14 dosi di marijuana: il 22enne è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio mentre il cliente, un 29enne, è stato segnalato in Prefettura come assuntore. I cittadini del quartiere hanno applaudito al momento dell'arresto.