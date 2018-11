Pusher di eroina 40enne scaglia la bici contro i carabinieri: arrestato

Era stato fermato e denunciato la sera prima perchè trovato in viale Tanara a spacciare hashis, è stato riconosciuto e arrestato il giorno dopo con l'eroina. Un 40enne tunisino già noto alle forze dell'ordine, è stato infatti fermato in viale Basetti nel pomeriggio di sabato: in tasca aveva 4 grammi e mezzo di eroina. Nella serata di venerdì i carabinieri in borghese del Nucleo Radiomobile, mentre stavano effettuando alcuni controlli, si sono imbattuti in due giovani in sella ad una bicicletta: un 32enne tunisino aveva 30 grammi di hashish mentre il 40enne aveva 11 grammi di hashish e 500 euro in contanti.

Nel pomeriggio di sabato gli stessi militari hanno riconosciuto il pusher della sera prima che questa volta si trovava in viale Basetti: l'uomo si è accorto di essere seguito ed ha scagliato la bicicletta contro i carabinieri, cercando di scappare. I militari, dopo una colluttazione, sono riusciti a fermarlo e ad ammanettarlo: per lui è scattato l'arresto per spaccio. In tasca aveva 4 grammi e mezzo di eroina: in ottobre il 40enne era stato fermato in un casolare abbandonato con pochi dosi di droga.