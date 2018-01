Ragazzino di 15 anni rapinato dal 'branco' in piazza Garibaldi

Lo hanno avvicinato e circondato, poi lo hanno costretto a consegnarli il telefono cellulare, uno smarphone. Un gruppetto di ragazzini ha rapinato, sabato sera, un ragazzo di 15 anni che si trovava in centro con alcuni amici. Tra via Cavour e piazza Garibaldi proprio il sabato sera tantissimi ragazzini girano in centro per le 'vasche', per incontrare altri ragazzi e a quell'ora di solito rientrano a casa. Poco prima il giovane, che ha denunciato l'aggressione alla polizia, è stato circondato dal branco, un gruppetto di ragazzini coetanei o poco più grandi di lui: "Dacci il cellulare, altrimenti ti spacchiamo la faccia" è stata la minaccia. Così il 15enne ha consegnato il cellulare, spaventato dall'attaggiamento dei rapinatori e dal numero. Non è il primo episodio di questo tipo: qualche mese fa in via Cavour un giovane 17enne era stato rapinato e picchiato in via Cavour da una baby gang.