Raid al parco Ducale, trovata e sequestrata droga: denunciati due pusher

Continuano i controlli dei carabinieri della compagnia di Parma all'interno del parco Ducale, in particolare nella zona del palazzetto Eucherio Sanvitale, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, 18 aprile, i militari hanno effettuato l'ennesimo blitz all'interno del giardino Ducale. Due stranieri, un nigeriano di 23 anni e un gambiano di 21 anni, sono stati denunciati per spaccio dopo essere stati sorpresi a vendere hashish ad un giovane 21enne italiano, che è stato segnalato in Prefettura come assuntore. Oltre a lui sono stati segnalati come consumatori anche un pakistano di 38 anni, un etiope di 20 anni e un russo di 21 anni, trovati in possesso di quantità di marijuana per uso personale. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 20 grammi di cocaina, 50 grammi di marijuana e 60 di hashis: sono state fermate una quarantina di persone, otto di loro sono state perquisite.

