Assalto alla farmacia di via Gramsci, minaccia la farmacista con una siringa sporca di sangue: 39enne arrestato

E' entrato all'interno della farmacia di via Gramsci, ha minacciato una dipendente con una siringa sporca di sangue, l'ha strattonata per convincerla a consegnargli i soldi della cassa, poi l'ha seguita sul retro e, sempre sotto la minaccia della siringa, si è impossessato di 200 euro. Un 39enne, di origine calabrese e tossicodipendente, è stato arrestato il giorno dopo dai carabinieri di Parma che lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza e lo hanno bloccato in strada dei Mercati a Parma, nei pressi del Sert.

VIDEO: ASSALTA LA FARMACIA E MINACCIA LA FARMACISTA CON UNA SIRINGA

La violenta rapina si è verificata il 10 settembre: il malvivente, armato di una siringa, si è presentato all'interno del negozio ed ha iniziato subito a minacciare la dottoressa. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo, hanno acquisito le immagini delle telecamere ed hanno identificato il 39enne, che aveva precedenti per furto e reati contro il patrimonio ed era senza fissa dimora. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata ed ora si trova in carcere.