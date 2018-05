Rebecca Braglia è morta, l'addio commosso del padre: "Ora gioca in Cielo"

Rebecca Braglia non ce l'ha fatta: è deceduta all'Ospedale di Cesena, dove era ricoverata nel reparto di Rianimazione. "Ora Rebecca gioca nel campionato del Cielo". Si è arreso il padre della giocatrice di rugby rimasta vittima di uno scontro di gioco che le ha procurato un trauma cranico fatale. Giuliano ha pregato, sperato, ma alla fine ha perso e in un momento di dolore per aver perso la figlia si è sfogato su Facebook. Rebecca Braglia, rugbista di 18 anni dell'Amatori Parma, lottava da giorni contro un trauma cranico riportato domenica in campo. Non ce l'ha fatta. Operata d'urgenza e ricoverata in Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena, non ha superato il trauma. "Voi dovete continuare il campionato terreno", scrive Giuliano rivolgendosi alle compagne della figlia.

Il cordoglio dell'Amatori Parma Rugby: "Il Presidente Daniele Ragone, il consiglio e tutta la famiglia bluceleste esprimono un costernato e profondo dolore per l’improvvisa perdita di una ragazza straordinaria, nonché giocatrice molto amata e stimata, che in questi anni di attività sportiva ha tanto contribuito alla crescita e allo sviluppo del rugby femminile in Emilia Romagna".

