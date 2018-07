Rissa in via Reggio: sospesa la licenza al Jamaica per un mese

Dopo l'ultima rissa avvenuta in via Reggio nella notte del 5 luglio il Questore di Parma ha disposto la sospensione della licenza per la somministrazione di cibi e bevande al locale Jamaica per un mese, a partire dal 10 luglio, giorno in cui il provvedimento è stato eseguito dalla Divisione di Polizia Amministrativa. La misura è stata emessa in base all'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. "Il provvedimento è stato adottato" - si legge in una nota- in seguito alla valutazione di quanto accaduto nei pressi dello stesso esercizio la notte del 5 luglio, quando si è verificata una grossa rissa che ha coinvolto avventori del locale e che ha messo a rischio l'ordine e la sicurezza pubblica, compresa quella di persone che si fossero trovate a transitare su quella strada, cosparsa di cocci di bottigie rotte o altro".