Rissa nella notte in Pilotta: calci, pugni e lanci di biciclette

Da un momento all'altro dalla parole si è passati ai fatti. Nella notte tra il 25 ed il 26 luglio in piazzale della Pace è andata in scena un'altra rissa, sotto gli occhi di alcuni giovani, che si trovavano ancora nel prato della Pilotta, a poca distanza dal luogo del confronto violento. Era da poco passata l'una di notte quando due gruppetti di giovani, che fino a poco prima erano seduti sotto al monumento al Partigiano, si sono affrontati, probabilmente per futili motivi. Ad un certo punto una quindicina di ragazzi si sono presi a pugni e calci e qualcuno ha anche lanciato alcune biciclette contro i rivali. In quel momento una pattuglia mista di militari passava in piazzale della Pace: nonostante la presenza delle forze dell'ordine i due gruppi non hanno smesso immediatamente di azzuffarsi. Alcune persone sono state identificate: sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità.