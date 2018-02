Ritrovati gli alpinisti dispersi sull'Appennino Tosco-Emiliano

Sono stati i due alpinisti dispersi dalla scorsa notte, a contattare direttamente i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpinio e Speleologico per confermare di trovarsi nei pressi di Foce a Giovo e non avere problemi sanitari. Gli operatori del Soccorso Alpino Emiliano e Toscano si stanno avvicinando alla zona, per verificare le condizioni fisiche dei due e provvedere al trasporto a valle in sicurezza. La brutta avventura per due giovani toscani è iniziata la sera di martedì 20 febbraio, quando di ritorno dall’ascensione di un canale al confine tra le province di Modena e Lucca, hanno perso l’orientamento non riuscendo a rientrare. Subito sono scattate le ricerche, che hanno visto coinvolti i soccorritori del SAST e del SAER, provenienti dalla Stazione modenese “Monte Cimone”. Le ricerche sono poi proseguite nella mattina di oggi, nella quale sono stati mobilitati anche i tecnici del Soccorso Alpino reggiano e preallertati quelli parmensi. Fortunatamente, intorno alle ore 8.30, i due alpinisti – dopo aver bivaccato scavando una “truna”, ovvero un bivacco d’emergenza nella neve - sono riusciti a mettersi in contatto con le squadre di soccorso e le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.