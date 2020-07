Ruba alcuni vestiti all'Ovs e poi prende a calci l'addetto alla sicurezza: 22enne bloccato da un poliziotto fuori servizio

Ha rubato alcuni capi di abbigliamento all'interno dell'Ovs di via Mazzini, poi ha preso a calci l'addetto alla sicurezza ed è scappato ma è stato bloccato da un poliziotto fuori servizio, che si trovava in centro proprio in quel momento. Un giovane 22enne italiano e di origine nordafricana è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria nella mattinata di sabato 11 luglio. Durante le ore dello shopping in centro infatti il giovane, dopo essere entrato all'interno del negozio di abbigliamento, ha prelevato alcuni vestiti e ha cercato di nasconderli all'interno del suo zainetto. L'addetto alla sicurezza ha visto tutto ed ha cercato di fermarlo all'uscita: il giovane lo ha preso a calci ed è riuscito a scappare. Un poliziotto fuori servizio ha sentito il grido di aiuto del personale del negozio ed è intervenuto, bloccando il ladro, che è stato arrestato per rapina impropria ed ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura di Parma.

