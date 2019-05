Ruba il portafoglio ad un'anziana 80enne sull'autobus, i passeggeri la trattengono: arrestata 35enne

Ha cercato di rubare il portafoglio ad un'anziana di 82 anni a bordo di un'autobus della linea 7. Una 35enne di origine bulgara è stata arrestata ieri dai poliziotti delle Volanti, anche grazie all'aiuto degli altri passeggeri che hanno bloccato la ragazza, in attesa dell'arrivo degli agenti, e poi hanno fornito informazioni utili alla sua identificazione. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 21 maggio: l'autobus della linea 7 era affollato ed ad un certo punto un'anziana è stata avvicinata da una ragazza straniera: dopo averla pressata da dietro l'ha superata per andare a sedersi poco più avanti. La donna, che aveva il sospetto di essere stata derubata, ha controllato la borsa: in effetti mancava il portafoglio. A quel punto si è rivolta all'autista dell'autobus, che ha subito avvertito la polizia. La 35enne si è accorta di essere stata scoperto ed ha abbandonato il portafoglio sull'autobus, cercando di scendere. I passeggeri, che avevano assistito alla scena, l'hanno trattenuta fino all'arrivo dei poliziotti, fornendo poi informazioni utili al suo arresto. Nei suoi confronti sono scattate le manette per furto con destrezza: oggi si terrà il processo per direttissima. Sono in corso accertamenti da parte dell'Ufficio Immigrazione per l'eventuale espulsione dal territorio nazionale.