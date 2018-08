Ruba Parmigiano e caramelle al market, poi aggredisce il vigilante: 25enne in manette

E' entrato all'interno del market Simply di via Verdi a Parma con l'intento di rubare, ha messo tutto nello zaino ma all'uscita è stato fermato dal vigilante, in servizio al supermercato. Un 25enne, con alle spalle numerosi precedenti penali per furto e rapina, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere ed arrestato. Qualche giorno fa, dopo aver riempito lo zaino con pezzi di Parmigiano Reggiani, alcune confezioni di bagnoschiuma e caramelle, è uscito ed ha poi aggredito l'addetto alla sicurezza sferrandogli calci e pugni, riuscendo poi a scappare. Lo zainetto però era rimasto all'interno del supermercato: gli uomini della Squadra Mobile hanno identificato il 25enne grazie alle telecamere e lo hanno arrestato per rapina impropria.