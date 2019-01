Ruba vestiti all'Oviesse di via Mazzini: 16enne fermato e denunciato

E' entrato all'interno del negozio Oviesse di via Mazzini ed è uscito con alcuni capi di abbigliamento nascosti all'interno dello zainetto. Un minorenne di 16 anni, originario di Cremona, si è reso responsabile di un tentato furto ed è stato per questo motivo prima denunciato e poi riconsegnato alla madre. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, domenica 20 gennaio, all'interno dell'esercizio commerciale in pieno centro. Il giovane, dopo essere entato, ha provato alcuni capi di abbigliamento. Il 16enne è uscito dal camerino senza nessun vestito in mano: l'addetto alla sicurezza si è accorto dell'anomalia e lo ha fermato all'uscita. Il ragazzo ha consegnato spontaneamente un golf e un paio di pantaloni del valore totale di 40 euro. Aveva nascosto tutto dentro il suo zaino. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti ed hanno denunciato il ragazzo per tentato furto aggravato, riconsegnandolo poi alla madre.