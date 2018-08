Rubano cibo e cosmetici all'Ekom: denunciate una 24enne e una 20enne

Sono state bloccate all'uscita del supermercato Ekom di via Emilio Lepido con in borsa generi alimentari e cosmetici per un valore complessivo di 50 euro: due giovani di 20 e 24 anni sono stati denunciate dai carabinieri, che nel frattempo sono arrivati sul posto su segnalazione dei dipendenti del market, per furto. Le due, dopo essere entrate nel supermercato hanno prelevato la merce dagli scaffali ma le loro azioni non sono passate inosservate: i dipendenti hanno visto tutto e le hanno fermate all'uscita.