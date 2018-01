Rubano prese elettriche per 60 euro al Bricoman: due denunce per furto aggravato

Sono entrati all'interno del Bricoman di via Bertolucci ed hanno iniziato a prelevare pulsanti, prese elettriche e placche dagli scaffali: dopo aver preso la merce hanno nascosto tutto nei loro giubbotti, pensando di non essere visti dagli addetti alla sicurezza. Due uomini, di 35 e di 33 anni, poi identificati in P.S. e P.G., entrambi residenti nella provincia di Parma, si sono così recati alle casse del negozio, pagando regolarmente altra merce. Il furto è avvenuto nel pomeriggio del 2 gennaio, verso le ore 16. Al momento dell'uscita però sono stati fermati dall'addetto alla sicurezza, che aveva scoperto tutto. I due hanno restituito la merce, che aveva un valore di circa 60 euro, prima dell'arrivo dei poliziotti. Le forze dell'ordine hanno comunque identificato e denunciato i due giovani.