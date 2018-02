Rubano un furgone pieno di materiale elettrico: la polizia lo ritrova con il Gps

Hanno rubato un furgone con all'interno materiale elettrico ed attrezzi da lavoro: i ladri hanno pensato di abbandonare in un punto specifico la merce, per poi recuperarla in un secondo momento. Il furgone, invece. è stato abbandonato in un altro punto, sempre in provincia di Pama. Quel furgone però aveva un sistema di rivelazione Gps, proprio contro il possibile furto: i poliziotti sono così riusciti a recuperare sia il mezzo che il bottino dei ladri. L'episodio è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio: era da poco passata l'una quando i responsabili di una ditta specializzata nela manutenzione della linea ferroviaria hanno chiamato i poliziotti, denunciando il furto del furgone. Gli agenti, utilizzando il Gps integrato, hanno seguito il percorso fatto dal mezzo, fino ad arrivare a rintracciarlo, anche grazie all'intervento dei carabinieri, in via Langhirano e poi nel Comune di Felino. Il furgone però era vuoto: gli accertamenti sul percorso del furgone hanno permesso di ricostruire il percorso e di trovare, nella zona tra Pilastro e San Michele Tiorre, tutto il materiale elettrico e gli attrezzi presenti sul furgone. I ladri avevano deciso di accantonarlo per recuperarlo in un secondo momento. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del furto: il furgone ed il materiale sono stati restituiti ai legittimi proprietari.