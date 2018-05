Rubate cinque tartarughe a Iggio

Sono sparite dal recinto costruito per loro nel giardino di un'abitazione a Iggio di Pellegrino Parmense. Quattro tartarughe, della specie "testudo hernammi" sono state rubate nei giorni scorsi da ignoti: due tartarughe hanno un diametro tra i 20 ed i 30 centimentri mentre la terza, leopardata, di 50 centimetri e sono regolarmente registrate dal proprietario che le aveva messe, da pochi giorni, nel recinto. L'uomo si è assentato per alcuni minuti e al suo ritorno delle tartarughe non c'era più nessuna traccia. Il valore degli animali si aggira intorno ai 1.500 euro.