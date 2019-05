Scappa ad un controllo, i poliziotti lo fermano con l'aiuto di un cittadino, aveva in tasca un orologio d'oro: 33enne arrestato

Aveva in tasca un orologio d'oro ed ha cercato di scappare dagli agenti delle Volanti della Questura di Parma che, dopo averlo visto in bicicletta tra via San Leonardo e via Mazzacavallo, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Un 33enne di origine nigeriana è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Nella giornata di ieri, durante un servizio di controllo nel quartiere San Leonardo, i poliziotti hanno chiesto ad un giovane in bicicletta di fermarsi: l'uomo ha tentato di scappare. Ne è nato un inseguimento: un cittadino, che stava passando in quel momento, ha aiutato gli agenti a rincorrere il giovane sospetto. Il 33enne è nuovamente scappato dopo essere stato, in un primo momento, bloccato: il secondo inseguimento si è concluso nella zona del Centro Torri. In tasca il giovane aveva un orologio d'oro con la scritta 'Amici del Teatro Regio 1988', di cui non ha saputo giustificare il possesso. Per il 33enne sono scattate le manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo il processo per direttissima è stato rimesso in libertà con la misura del divieto di dimora a Parma.