Scappa dalla polizia in piazzale Santa Croce: 22enne denunciato per resistenza

Un giovane 22enne di origine nigeriana è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Erano da poco passate le 23.30 di ieri, lunedì 25 marzo, quando la pattuglia delle Volanti ha deciso di controllare un giovane che si trovava in piazzale Santa Croce, nel quartiere Oltretorrente. Il ragazzo ha cercato di sottrarsi al controllo, scappando lungo le strade vicine. I poliziotti a quel punto lo hanno inseguito e bloccato dopo alcuni metri. Il giovane, richiedente asilo e con il permesso di soggiorno scaduto, è stato bloccato e poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti non hanno trovato sostanze stupefacenti addosso al ragazzo.