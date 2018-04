Scarafaggi e cibo mal conservato: chiuso un bar di via Saffi

Continuano i controlli congiunti del Reparto di Polizia Annonaria Amministrativa di Parma, congiuntamente al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, con verifiche a tutela dei consumatori.

Nello specifico, un pubblico esercizio della zona del centro storico, via Saffi, è stato ispezionato. In esso sono state accertate numerose violazioni delle norme igienico sanitarie, nel locale retro bar area preparazione panini erano presenti scarafaggi vivi e morti all’interno degli armadietti deposito merce alimentare e non, condizioni generali di pulizia del locale pessime, sono stati rinvenuti, in una vetrina verticale dei gelati, posizionata nella parte aperta al pubblico, 15 kg di carne cruda congelata dai gerenti e priva di provenienza. La carne era conservata in buste non adibite, nello specifico, all’uso alimentare.

Tale situazione ha portato il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna a sottoporre agli alimenti a sequestro sanitario e a disporre la chiusura immediata dell’attività artigianale fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, con comunicazione al settore competente del Comune di Parma per il prosieguo di competenza. Inoltre l’attività è stata sanzionata per la carenza d’igiene e e per occupazione di suolo pubblico priva di concessione.

“Il Nucleo Annonaria della Polizia Municipale e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – precisa l’Assessore alla sicurezza, Cristiano Casa - stanno facendo un ottimo lavoro a tutela dei cittadini di Parma. Quanto hanno riscontrato in quest’ultimo controllo, come in diversi altri nelle scorse settimane, è inaccettabile e si continuerà su questa linea con fermezza e rigore. Si tratta anche di un importante opera anche a tutela di quelle attività che lavorano rispettando le leggi e i regolamenti.”

