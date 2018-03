Scuole chiuse il 2 marzo nel parmense: ecco dove

Le nevicate non sembrano cessare e i sindaci di alcuni Comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole anche nella giornata di domani, venerdì 2 marzo, vista la presenza di neve abbondante. Gli istituti scolastici saranno chiusi a Traversetolo, Albareto, Bedonia, Bardi, Bore, Varano Melegari, Varsi e Pellegrino Parmense. Sono questi per ora i Comuni che hanno comunicato la decisione in merito alle scuole: si attende ancora di sapere cosa farà Parma: nella giornata di oggi, 1° marzo, le scuole sono rimaste aperte non senza polemiche da parte di operatori, genitori e studenti.