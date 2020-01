Sequestrò il piccolo Tommy: permesso premio ad Antonella Conserva

Permesso premio ad Antonella Conserva, la donna condannata a 24 anni di carcere per il sequestro del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo di 17 mesi rapito e ucciso nel 2006 a Casalbaroncolo. La Conserva, detenuta nel carcere di Bollate a Milano, è la ex compagna di Mario Alessi, manovale di San Biagio Platani e condannato all'ergastolo insieme a Salvatore Raimondi per il sequestro e la morte del piccolo Tommaso.

E' il 2 marzo 2006 quando il piccolo Tommaso Onofri, 17 mesi, viene rapito nella sua casa di Casalbaroncolo, alle porte di Parma. La sera successiva, in diretta televisiva dall'Ariston di Sanremo, Giorgio Panariello interrompe la kermesse per pochi minuti e lancia un appello ai rapitori. Il bambino ha bisogno di cure e deve assumere costantemente uno sciroppo, il Tegretol, 3 millilitri alle 8-9 del mattino, non più tardi, e tra le 20 e 21 di sera, e la Tachipirina perché ha la febbre. La festa della musica ricomincia, ma l'Italia rimane con il fiato sospeso. Nessuno può sapere che il destino del piccolo Tommy è già segnato. Il piccolo viene ucciso, "perché piangeva" confesserà un mese dopo Mario Alessi, il suo carnefice.