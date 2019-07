Servono cocktail a giovani 15enni in un bar del centro, tre denunce: multa fino a 25 mila euro

Un barista ha servito tre cocktail con rum a tre ragazze di 15 anni in un bar del centro storico di Parma ed ora il titolare rischia la sospensione dell'attività commerciale e una sanzione amministrativa fino a 25 mila euro. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì 26 luglio: i carabinieri dei Nas hanno denunciato sia il barista che il titolare e l'amministratore del bar per il mancato rispetto delle norme che vietano la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni. Oltre alle tre denunce il rischio è quello di una multa salatissima. I controlli dei Nas proseguiranno nei prossimi giorni: gli accertamenti si concentreranno sulla vendita di alcolici agli under 15 e sulla presenza degli apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico.