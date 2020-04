Shock al Pronto Soccorso: minaccia infermiera, nigeriano arrestato per rapina e violenza sessuale

Stava per affrontare un'altra battaglia, l'ennesima in questi giorni. Qualche minuto prima prima dell'ingresso al Pronto Soccorso dove presta servizio, poco prima delle 7.00 un'infermiera dell'Ospedale Maggiore è stata raggiunta da un nigeriano di 24 anni nella zona antistante al parcheggio. Il malvivente, senza fissa dimora e con numerosi precedenti ha seguito l'infermiera a piedi fino alla macchina prima di forzare violentemente lo sportello tentando di impossessarsi del portafogli per recuperare il contante e strattonando la vittima per sottrarle anche la macchina. La donna, minacciata e impaurita, ha richiamato l'attenzione di un collega che ha prontamento risposto chiamando le forze dell'ordine. Il cittadino nigeriano è stato arrestato con l'accusa di rapina e violenza sessuale.

