Si denuda e si masturba sul treno davanti ad una viaggiatrice: denunciato 39enne

Si è denudato ed ha iniziato a masturbarsi davanti ad una viaggiatrice, all'interno dello scompartimento di un treno regionale che da Parma portava Fidenza. Un 39enne italiano, originario di Crotone, le cui iniziali sono V.M. è stato identificato e fermato dalla polizia Ferroviaria di Fidenza. La donna, che si trovava da sola all'interno di una carrozza e stava guardando il proprio smartphone si è trovata davanti l'uomo che, dopo essersi spogliato, a iniziato a masturbarsi. Appena se c'è accorta è scappata ed ha avvisato gli agenti della Polfer. I poliziotti sono intervenuti immediatamente ed hanno identificato il 39enne, anche grazie alle testimonianze di altri viaggiatori. Per lui è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.