Si perdono durante una ciaspolata: due escursionisti 25enne ritrovati sul Monte Marmagna

I tecnici della Stazione Monte Orsaro del Soccorso Alpino di Parma, sono intervenuti nella sera di lunedì 5 marzo tra il Lago Santo Parmense e la vetta del monte Marmagna, nel comune di Corniglio, all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, in aiuto di due giovani escursionisti in difficoltà. I due ciaspolatori, entrambi 25enni e residenti in provincia di Parma, hanno perso l'orientamento con il giungere del buio, non riuscendo a tornare sui propri passi. Saggiamente hanno chiamato i soccorsi, che sono stati agevolati dal sistema SMS locator, ovvero una centrale operativa nazionale ed un software che consentono attraverso un SMS di localizzare la posizione esatta dei dispersi. Le squadre del Soccorso Alpino sono così partite alla volta del crinale Tosco Emiliano con sci da alpinismo e torce frontali, a stretto contatto radio con i Ter (tecnici di ricerca) del SAER e in comunicazione telefonica con i dispersi. I due giovani escursionisti, perfettamente equipaggiati e abbigliati, sono stati trovati senza problematiche di tipo sanitario poco sopra il margine del bosco, a circa 1700 metri di altitudine. I soccorritori hanno quindi provveduto ad accompagnarli in sicurezza fino al Rifugio Mariotti al Lago Santo Parmense, dove sono stati rifocillati prima di proseguire in direzione Lagdei. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 23.25.