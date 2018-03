Sicurezza: a Parma arrivano 20 nuovi agenti di polizia

"Quella dell'arrivo a Parma di venti nuovi agenti di polizia è una notizia attesa, esito del lavoro di pressing che abbiamo svolto con sempre maggiore insistenza negli ultimi mesi nei confronti del Ministero dell'Interno. Finalmente gli stanziamenti assegnati al comparto sicurezza iniziano a dispiegare i loro effetti consentendo di completare il piano di 1.700 nuove assunzioni previsto dalle leggi di bilancio 2017 (il concorso si è concluso a fine anno) e 2018, avviando anche il piano straordinario per l'assunzione di oltre 7.000 agenti delle forze di polizia e vigili del fuoco tra il 2018 e il 2022".

"I nuovi agenti consentiranno di completare l'organico della questura di Parma ma non basta. Occorre avviare immediatamente la revisione delle dotazioni organiche adeguandola alle mutate esigenze della città e continuare quel lavoro di sollecitazione per far sì che ulteriori rinforzi possano arrivare sul nostro territorio, anche al fine di colmare quelle che, ad ogni evidenza, paiono ingiustificate differenze rispetto alle città vicine. Ai nuovi parlamentari, in particolare a coloro che hanno fatto della 'sicurezza' il vessillo della campagna elettorale, il compito di continuare questo percorso".