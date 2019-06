Sicurezza: attivo il nuovo presidio di Polizia Locale in piazza Garibaldi

E' attivo da ieri il nuovo presidio di Polizia Locale in piazza Garibaldi, sotto i Portici del Grano, dove un tempo si trovavano gli uffici dell'ex Casa Comunale.

Il nuovo presidio si aggiunge a quello già presente nel quartiere San Leonardo dal 2017 e precede l'attivazione di nuovi presidi di Polizia Locale in Ghiaia e in via Bixio, in Oltretorrente.

“Il nuovo presidio – ha precisato il Comandante della Polizia Locale, Roberto Riva Cambrino – costituisce un punto di riferimento per le pattuglie della Polizia Locale che operano in Centro Storico. Gli agenti già operativi saranno, quindi, di supporto alle pattuglie stesse per la redazione di atti, in caso di rinvenimento di oggi, e svolgeranno anche una funzione di front office e di ascolto delle persone. Il nuovo presidio sarà inoltre la sede di riferimento per la pattuglia di agenti della Polizia Locale in bici che potranno, così, attivarsi anche in zone come barriera Bixio, zona Ghiaia e San Leonardo, partendo proprio da piazza Garibaldi”.

Soddisfazione è stata espressa dall'Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa. “Il nuovo presidio – ha sottolineato – rende concreto il rapporto di vicinanza con i cittadini ed i commercianti, in linea con quanto fatto nelle scorse settimane, attraverso l'attivazione della pattuglia in servizio in Piazza Garibaldi e con la pattuglia antidegrado attiva in Centro Storico”.