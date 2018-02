Sorpreso a spacciare cocaina ad un giovane in viale dei Mille: 22enne in manette

Stavo contrattando l'acquisto di cocaina, alle tre e mezza di notte, in viale dei Mille, un luogo non nuovo al traffico di sostanze stupefacenti. Una sera come un'altra ma stanotte qualcosa è andato storto per il venditore e l'acquirente; proprio in quel momento infatti stavano passando due pattuglie di poliziotti, che hanno assistito alla scena dello scambio tra droga e soldi ed hanno cercato di fermare spacciatore e cliente. I due, dopo aver visto le macchine della polizia, hanno cercato di scappare ma sono stati bloccati dagli agenti: il cliente, un giovane di 28 anni, ha gettato nella siepe un involucro che conteneva 0.7 grammi di cocaina. L'uomo, fermato, ha ammesso di aver appena comprato la droga dal secondo giovane con il quale era stato visto poco prima. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura come consumatore. Il pusher 22enne invece è finito nei guai, proprio in seguito alle ammissioni del cliente: il giovane, identificato in O.L.N. con precedenti per reati legati alla droga è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il processo per direttissima si è svolto nella mattinata di oggi, 22 febbraio: il Giudice ha confermato l'arresto del 22enne, che è stato rimesso in libertà in attesa del processo che si terrà il 29 marzo.