Spacca i finestrini e ruba sulle auto in sosta a Collecchio: denunciato 19enne

Ha rotto i finestrini di alcune auto parcheggiate a Collecchio per rubare all'interno dei veicoli. Un giovane di 19 anni è stato fermato dai carabinieri e denunciato per furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, tra cui un martelletto frangivetri. E' successo nella tarda serata di ieri, 6 febbraio: i militari di Sala Baganza e di Collecchio hanno sorpreso il giovane nelle vicinanze del luogo in cui erano parcheggiate le auto. Con sè aveva alcuni oggetti rubati all'interno delle auto, oltre agli oggetti atti allo scasso. I finestrini delle auto erano già andati in frantumi: il giovane moldavo è stato fermato e denunciato. E' stata chiesta anche l'emissione di un foglio di via obbligatorio da Collecchio.