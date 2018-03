Spaccia eroina e hashish in via Verdi: 33enne inseguito, bloccato ed arrestato

Era in stada, all'incrocio tra via Albertelli e via Verdi e stava vendendo droga, in particolare una dose di hashish, ad un giovane. Il pusher è stato sorpreso dai carabinieri di Parma che, proprio in quel momento, sono giunti in zona, mentre stavano effettuando alcuni controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei militari lo spacciatore è scappato: ne è nato un inseguimento lungo via Bodoni, che ha coinvolto anche le pattuglie della polizia di stato. Il pusher è stato bloccato dopo pochi minuti e perquisito: aveva addosso un tavoletta di hashish da 40 grammi e 17 dosi di eroina, corrispondenti a 18 grammi, già pronti per essere spacciati in strada. Il 33enne è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio: aveva ben 4 alias. I controlli effettuati nel corso della giornata hanno portato al ritrovamento di 20 grammi di marijuana nelle siepi di viale dei Mille e di altri 60 grammi a fianco del monumento a Verdi in piazzale della Pace.