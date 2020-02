Spaccia cocaina ad un 48enne italiano in viale Vittoria: 25enne nigeriano bloccato ed arrestato

Stava spacciando una dose di cocaina in viale Vittoria, poco prima delle ore 21 di venerdì 7 febbraio, ad un cliente italiano di 48 anni. Un nigeriano di 25 anni è stato bloccato ed arrestato da alcuni carabinieri in borghese che si trovavano nel quartiere Oltretorrente per effettuare alcuni controlli, finalizzati proprio al contrasto dello spaccio di droga. Dopo le segnalazioni di diversi cittadini e di alcune donne residenti in zona infatti i militari hanno predisposto diversi servizi di controllo, nell'ottica delle prevenzione e della repressione dei reati.

Erano le 20.40 quando i militari hanno assistito allo scambio di droga e, dopo essersi qualificati, hanno fermato il giovane immigrato. La zona di viale Vittoria è quella a ridosso di piazzale Santa Croce, dove più di frequente avvengono i contatti tra i tanti consumatori e i pusher. In casa del giovane i carabinieri hanno trovato 24 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina, oltre a 440 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il giudice, nel corso del processo per direttissima, ha stabilito - come misura nei confronti del nigeriano - l'obbligo di firma.