Spaccia e ruba mentre è affidato ai Servizi Sociali: 33enne arrestato

Ha violato in più occasioni le restrizioni che gli erano state imposte in occasione dell'affidamento ai servizi sociali e inoltre non ha mai partecipato alle attività della comunità terapeutica 'Betania' di Parma, nonostante i vari solleciti. Un 33enne di origine marocchina, domiciliato a Parma, le cui iniziali sono A.Z. è stato arrestato dai carabinieri della stazione Parma Centro anche perchè il giovane si è reso responsabile di reati come furto, evasione e spaccio di sostanze stupefacanti.