Spaccio: i poliziotti della Mobile arrestato un pusher nigeriano di 45 anni

Lo hanno visto mentre si trovava nella zona Centro-Sud di Parma e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Uno spacciatore nigeriano di 45 anni, ben noto alle forze dell'ordine e con numerosi precedenti per droga, è stato arrestato nella mattinata di lunedì 22 giugno dai poliziotti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Parma. Nei suoi confronti infatti pendeva un ordine di carcerazione, sempre per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna. Il 45enne è stato arrestato ed ora si trova nel carcere parmigiano di via Burla.

