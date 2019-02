Choc a Salsomaggiore: sparatoria dopo la rissa

Pomeriggio di ordinaria follia a Salsomaggiore. Una violenta rissa accompagnata da spari ha coinvolto dei cittadini dell'est nei pressi della stazione ferroviaria. I carabinieri della stazione di Salsomaggiore stanno lavorando per risalire ai motivi che hanno scatenato la lite. Nei pressi del Bar Pam Pam, vicino al Parco Mazzini, un gruppo di albanesi (secondo le testimonianze dei cittadini che erano nelle vicinanze), ha dato via a una pesante lite che ha coinvolto qualcuno del gruppo. Il rumore sordo dei pungni è stato accompagnato con quello freddo di spari, partiti da una pistola di cui non c'è ancora traccia. I carabinieri hanno rinvenuto tracce ematiche nella zona che però non corrispondono a ferite di armi da sparo. Qualche testimone ha visto anche fuggire un'utilitaria grigia dopo l'accaduto. Molti si sono allontanati, altri si barricano dietro il silenzio di una vicenda tutta da chiarire sulla quale sono in corso le indagini dei carabinieri.