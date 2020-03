Cercano di partire dall'aeroporto per una vacanza a Madrid: denunciati due parmigiani

Primi controlli per il decreto che fa rientrare la nostra provincia nella zona rossa. Stavano per andare in aeroporto a Bologna per prendere un aereo e andare a Madrid per una vacanza di piacere. Due parmigiani, di 20 e 25 anni, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Borgo Panigale, e sono stati denunciati per la violazione del Decreto sull'emergenza sanitaria ed invitati a rientrare nella loro provincia. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, giorno in cui sono entrate in vigore - fino al 3 aprile - le nuove restrizione nell'area a contenimento rafforzato. I due giovani sono stati fermati per un controllo stradale dai militari che, dopo aver chiesto loro perchè si trovassero fuori dalla loro provincia, li hanno identificati e denunciati.

