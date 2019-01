Studente 16enne derubato sull'autobus da due coetanei

E' salito a bordo dell'autobus che l'avrebbe portato in stazione per prendere il treno in direzione Fidenza. Uno studente di 16 anni è stato derubato del portafoglio da due coetanei che, durante il viaggio, lo hanno 'pressato' mettendosi di fianco a lui e stringendolo. Il giovane si è accorto solo quando è sceso dal bus che il suo portafoglio non c'era più: i due hanno aperto lo zaino, approfittando del mezzo della Tep strapieno di studenti, ed hanno preso il portafoglio con dentro i documenti del ragazzo, pochi euro e l'abbonamento dell'autobus. Il 16enne ha chiamato il padre che ha avvertito subito la Polfer. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili del furto.