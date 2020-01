Suicidio di Franco Ciani, l'ex Matia Bazar Roberta Faccani: "Siamo tutti senza parole"

"Sono profondamente rattristata, sconcertata e attonita; di lui conservo un ricordo di uomo buono, gentile e simpatico. Niente di lui, nemmeno un istante, ci ha fatto subodorare un così forte disagio, un momento di cotanta fragilità evidentemente pregressa e maturata per altre circostanze. Siamo tutti senza parole, profondamente dispiaciuti, ma Franco fino a pochi giorni prima del suo gesto era allegro, ironico, dolce e pieno di progetti per il futuro" racconta Roberta Faccani (ex Matia Bazar) dopo il tragico evento

L'autore e musicista bolognese Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa (autore di grandi successi tra cui "Ti lascerò", brano interpretato dalla stessa Oxa e Fausto Leali, vincitore dell'edizione del Festival 1989), suicida il 2 gennaio all'Hotel Astoria di Fidenza aveva forse tentato un'ultima carta per tirarsi fuori dai debiti che lo stavano perseguitando da tempo, proponendo ad Amadeus il duo Faccani - De Santis per il Festival di Sanremo 2020.

Prosegue la Faccani: "Franco Ciani mi ha contattato qualche settimana fa tramite un nostro caro comune amico, Nando Sepe, per prestare la mia voce a un duetto con la giovane cantante lirica Barbara De Santis da lui prodotta. Entusiasti del risultato abbiamo deciso di candidare il brano a Sanremo Big in vista anche di una mia nuova progettualità artistica con il produttore Gianni Testa" (Samigo Press)