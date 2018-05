Sul bus senza biglietto dà il nome della sorella per la multa: 26enne denunciato

Ha preso l'autobus numero 3, è salito a bordo ed ha sperato di non incontrare i controllori nel tratto in cui ha usufruito del mezzo senza pagare il biglietto. Un giovane studente universitario però è incappato in uno dei controlli svolti dagli operatori della Tep a bordo delle vetture. Così, durante le procedure di controllo del titolo di viaggio, ha pensato bene prima di rifiutarsi di dare le proprie generalità ed il biglietto e poi di dare quelle della sorella, residente in Camerum e difficilmente individuabile per la multa. Quando i controllori si sono insospettiti per il nome hanno chiamato i carabinieri, che sono giunti sul posto ed hanno accompagnato il giovane in Caserma per la fotosegnalazione: lo studente ha ammesso di aver dato il nome della sorella ed è stato denunciato per false generalità a pubblico ufficiale.